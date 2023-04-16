Армия Судана начинает брать под контроль базы спецназа

Фото: скриншот видео

Армия Судана начинает брать под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования (спецназа). Сейчас их удалось взять в семи населенных пунктах республики, в том числе в пяти административных центрах штатов.

В суданской армии отметили, что бойцы спецназа «бросились в бегство и оставили все свое снаряжение и все транспортные средства», следует из заявления Главного командования ВС Судана.

Фото: скриншот видео

Сообщается, что военные «установили контроль над базами и штабами спецназа» в городах Порт-Судан (административный центр штата Красное море), Эд-Дамазин (столица штата Голубой Нил), в городе Кости в этом штате, а также в одноименных административных центрах штатов Кассала и Гедареф, городе Кадугли (столица штата Южный Кордофан). Кроме того, подразделения армии захватили лагерь спецназа Карари в городе Омдурман, передает ТАСС текст заявления.

Еще вчера в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении, так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования, что нападение было на их штаб в Хартуме. Число погибших возросло до 56 человек, еще 596 пострадали.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова