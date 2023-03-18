ООН подтвердила продление зерновой сделки

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки. Он призвал увеличить усилия по ее исполнению и исполнять обе части договоренностей, сообщает «РИА Новости».



Продление сделки подтвердил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

— Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Россия дала согласие на продление «зерновой сделки» на 60 дней.

Фото: pixabay.com

Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли». Накануне он подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Украина предложила расширить зерновую сделку на порты Николаевской области и продлить ее после истечения срока действия 18 марта на 120 дней, как предусмотрено соглашением, или на бессрочный период.

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Маргарита Головатенко