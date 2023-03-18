ООН подтвердила продление зерновой сделки
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки. Он призвал увеличить усилия по ее исполнению и исполнять обе части договоренностей, сообщает «РИА Новости».
Продление сделки подтвердил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:
— Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Россия дала согласие на продление «зерновой сделки» на 60 дней.
Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли». Накануне он подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.
Украина предложила расширить зерновую сделку на порты Николаевской области и продлить ее после истечения срока действия 18 марта на 120 дней, как предусмотрено соглашением, или на бессрочный период.
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