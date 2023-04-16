В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что необходимо ввести дополнительный налог для букмекерских компаний. По его мнению, эти деньги можно было бы отправить на лечение и профилактику игровой зависимости.

— Некоторые люди продают квартиры, человек начинает пропадать после работы, а на самом деле все уходит туда, и квартира заложена. Историй таких масса. И конечно, нам надо смотреть в сторону ограничений, — слова Метелева передает его пресс-служба.

Он полагает, что в России эту тему «недооценивают».

Фото: pixabay.com

В конце февраля Набережночелнинский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего Антона Адаричева. Выяснилось, что молодой человек делал ставки в букмекерских конторах. Он начал сдавать бытовую технику в ломбард. По этой причине он поругался с родителями и попытался их убить. В итоге отец от полученных ранений скончался, а мать попала в больницу. Злоумышленнику назначили 13 лет лишения свободы.

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Айрат Назипов