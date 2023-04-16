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В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров

00:31, 16.04.2023
В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров
Фото: duma.gov.ru

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что необходимо ввести дополнительный налог для букмекерских компаний. По его мнению, эти деньги можно было бы отправить на лечение и профилактику игровой зависимости.

— Некоторые люди продают квартиры, человек начинает пропадать после работы, а на самом деле все уходит туда, и квартира заложена. Историй таких масса. И конечно, нам надо смотреть в сторону ограничений, — слова Метелева передает его пресс-служба.

Он полагает, что в России эту тему «недооценивают».

Фото: pixabay.com

В конце февраля Набережночелнинский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего Антона Адаричева. Выяснилось, что молодой человек делал ставки в букмекерских конторах. Он начал сдавать бытовую технику в ломбард. По этой причине он поругался с родителями и попытался их убить. В итоге отец от полученных ранений скончался, а мать попала в больницу. Злоумышленнику назначили 13 лет лишения свободы.

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Айрат Назипов
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