В Набережных Челнах вынесли приговор сыну топ-менеджера КАМАЗа за убийство отца

Набережночелнинский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего Антона Адаричева. Сына заместителя директора технологического центра ПАО «КАМАЗ» и воспитанника молодежки казанского «Рубина» признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

По материалам дела, преступление произошло летом прошлого года, когда молодой человек приехал в гости к родителям в Челны из Казани.

— Вечером 3 августа пришедший домой 62-летний отец обнаружил отсутствие двух телевизоров, которые сын сдал в ломбард, поскольку делал ставки в букмекерских конторах. В результате между родственниками произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой сын нанес отцу смертельные ножевые ранения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Позднее сын напал с ножом и на 61-летнюю мать, которой удалось выжить. Из дома Адаричев похитил банковскую карту и снял с нее 500 тысяч рублей. Позднее он был задержан.

В итоге суд признал подсудимого виновным. Ему назначили 13 лет лишения свободы.

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Айрат Назипов