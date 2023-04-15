Экс-министр финансов США считает, что американские власти начали терять влияние в мире

Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Соединенные Штаты теряют свое глобальное влияние из-за союза России, Китая и Ближнего Востока. Он считает, что гегемония Америки находится в опасности.

— В мире растет признание фрагментации, и, что, возможно, еще более тревожно, я думаю, растет ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя, — цитирует RT его интервью агентству Bloomberg.

По его словам, углубление связей противников Вашингтона грозит США не только политическими, но и экономическими проблемами.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить «поощрять конфликт на Украине» и призвал другие страны перестать отправлять оружие Киеву. Он отметил, что США и Европа должны начать говорить о мире.

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Айрат Назипов