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Ян Непомнящий выиграл пятую партию матча у Дин Лижэня

16:45, 15.04.2023
Ян Непомнящий выиграл пятую партию матча у Дин Лижэня
Фото: ruchess.ru/Владимир Барский

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл у представителя КНР Дин Лижэня в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам. Он играл белыми фигурами.

Партия завершилась на 48-м ходу. Благодаря победе россиянин вышел вперед в серии. Он ведет со счетом 3-2. Чемпионом мира становится игрок, который суммарно набрал 7,5 балла.

В следующий раз соперники встретятся между собой в воскресенье. Непомнящий будет играть черными фигурами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В предыдущей партии российский шахматист проиграл своему сопернику. Партия завершилась после 47 ходов.

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Айрат Назипов
Спорт

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