Ян Непомнящий проиграл Динь Лижэню в четвертой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам. Он играл черными фигурами.

Партия завершилась после 47 ходов. Счет в серии 2-2.

За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью — 0,5. Чемпионом мира становится игрок, который суммарно набрал 7,5 балла. Впереди шахматистов ждут еще 10 партий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в третьей партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам соперники сыграли вничью. На такой результат шахматисты согласились после 30-го хода.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов