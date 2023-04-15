В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Об этом сообщает RT.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о нисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
На церемонию в храме собрались более 2 тысяч паломников из разных стран.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более десяти веков церемония освящения огня проходит в канун православной Пасхи в часовне над Гробом Господним — Кувуклии.
Напомним, что Благодатный огонь доставят в Казань из Иерусалима на Пасху. Сегодня, 15 апреля, в 23.00, в столице Татарстана в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничное богослужение.
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