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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

15:07, 15.04.2023
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Об этом сообщает RT.

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о нисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

На церемонию в храме собрались более 2 тысяч паломников из разных стран.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более десяти веков церемония освящения огня проходит в канун православной Пасхи в часовне над Гробом Господним — Кувуклии.

Напомним, что Благодатный огонь доставят в Казань из Иерусалима на Пасху. Сегодня, 15 апреля, в 23.00, в столице Татарстана в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничное богослужение.

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Айрат Назипов
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