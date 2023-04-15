В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Об этом сообщает RT.

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о нисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

На церемонию в храме собрались более 2 тысяч паломников из разных стран.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более десяти веков церемония освящения огня проходит в канун православной Пасхи в часовне над Гробом Господним — Кувуклии.

Напомним, что Благодатный огонь доставят в Казань из Иерусалима на Пасху. Сегодня, 15 апреля, в 23.00, в столице Татарстана в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничное богослужение.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов