В соборе Казанской иконы Божией Матери митрополит Кирилл проведет пасхальное богослужение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 16 апреля, православные отметят Пасху. В Соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана в честь праздника во второй раз после его восстановления организуют богослужение, рассказал на «деловом понедельнике» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров.

— 15 апреля во всех храмах и монастырях города пройдут торжественные ночные богослужения. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в Соборе Казанской иконы Божией Матери возглавит праздничную службу. Молебен начнется в 23.00, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году Пасху православные праздновали 24 апреля. Тогда пасхальное богослужение в восстановленном соборе Казанской иконы Богородицы прошло впервые. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина