ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Хайруллина

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Эдуарда Фаридовича Хайруллина, заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», в связи с его кончиной. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.

Эдуард Фаридович был замечательным человеком: талантливый руководитель, профессионал высочайшего класса, многие годы посвятил журналистике, работал пресс-секретарем президента РТ, был популяризатором истории родного края и татарского языка. Светлая память о нем, добром, искреннем и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Группа ТАИФ