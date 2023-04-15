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ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Хайруллина

13:47, 15.04.2023
ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Хайруллина

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Эдуарда Фаридовича Хайруллина, заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», в связи с его кончиной. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.

Эдуард Фаридович был замечательным человеком: талантливый руководитель, профессионал высочайшего класса, многие годы посвятил журналистике, работал пресс-секретарем президента РТ, был популяризатором истории родного края и татарского языка. Светлая память о нем, добром, искреннем и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Группа ТАИФ

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