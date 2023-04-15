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В Турции произошло новое землетрясение

13:51, 15.04.2023
В Турции произошло новое землетрясение
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Информации о пострадавших нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.

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Айрат Назипов
Происшествия

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