Казанца оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбительные надписи на двери кабинета врача

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Жителя Казани привлекли к административной ответственности за оскорбительные надписи на двери кабинета врача детской поликлиники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ходе проверки установлено, что 8 декабря 2022 года 42-летний мужчина оставил на двери кабинета врача оскорбительные записи, унижающие честь и достоинство. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

В суде правонарушитель вину признал. В качестве наказания суд выписал ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

В январе 2021 года в Казани планировали запустить систему искусственного интеллекта, которая отслеживала бы работы в сфере ЖКХ. Контролировались бы такие нарушения, как неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением, акты вандализма.

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Елизавета Пуншева