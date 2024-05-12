Швейцария выиграла «Евровидение-2024»

Фото: Максим Платонов

В финале Евровидения-2024, который прошел в шведском городе Мальме, жюри и зрители выбрали победителя. Им стал 24-летний швейцарский рэпер Nemo с песней The Code.

По итогам голосования жюри и зрителей Швейцария набрала 591 балл. Второй результат показал хорватский исполнитель Marco Prisci — он получил 547 баллов. Украина, которую представляли Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, заняла третье место с 453 баллами.

Швейцария дважды выигрывала «Евровидение»: в 1956 году, когда конкурс проходил в этой стране, и в 1988-м, когда страну представляла Селин Дион. Однако в целом Швейцария чаще занимала последние места в конкурсе. Четыре раза страна даже не получала ни одного балла от жюри. Последний такой случай произошел в 2004 году.

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Рената Валеева