Госдуме потребуется более 6 часов для утверждения кандидатур вице-премьеров

На пленарном заседании Госдумы депутаты обсудят кандидатуры новых вице-премьеров. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на это потребуется более 6 часов.

— Для того чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более 6 часов времени, — сказал Володин журналистам в воскресенье.

Напомним, вчера премьер-министр Михаил Мишустин предложил новый состав правительства. Его кандидатуры уже внесены на рассмотрение в Госдуму.



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Рената Валеева