Подготовка медсестер со средним образованием сегодня идет во всех регионах России

В нашей стране медицинские сестры играют ключевую роль в системе здравоохранения. Они работают с передовыми медицинскими технологиями, проводят мероприятия в области профилактики и раннего выявления заболеваний, обучают пациентов и их близких, повышают качество жизни пациентов, имеющих тяжелые заболевания.



Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью Яна Габоян рассказала, что подготовка медицинских сестер сегодня идет во всех регионах России. Высшее сестринское образование в нашей стране существует уже более 30 лет.

Ранее медицинских сестер обучали по программе специалитета, затем специальность перевели на уровень бакалавриата, а в 2023 году состоялся первый выпуск магистров. Сейчас в России реализована многоуровневая система подготовки медицинских сестер.

Возрастает роль наставничества, а также программ непрерывного медицинского образования. Яна Габоян отметила, что медицинские сестры первыми отмечают новые потребности и ожидания как отдельных пациентов, так и населения в целом.



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Рената Валеева