На улице Клары Цеткин в Казани частично ограничат движение транспорта

Фото: Реальное время

В Казани на улице Клары Цеткин частично перекроют проезжую часть и тротуар. Ограничения связаны с заменой сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Работы будут проводиться на участке от здания №6 по улице Клары Цеткин до здания №22/1 по улице Серп и Молот. В период с 27 мая по 9 июня частично перекроют проезжую часть, а тротуар полностью закроют для пешеходов.

С 23.00 8 июня до 5.00 9 июня полностью перекроют проезд по улице Клары Цеткин на указанном участке. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города Казани.

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Рената Валеева