Володин прокомментировал предложенные кандидатуры новых членов правительства России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал оценку предложенным кандидатурам заместителей председателя правительства и федеральных министров. Он считает, что предложенный состав профессионален и имеет необходимый опыт работы.



— Там, где был результат у профильного министра, — предложение рассмотреть его на должность заместителя председателя правительства, — отметил Володин системный подход в выборе кандидатов.

В качестве примера он привел Дмитрия Патрушева и Виталия Савельева, исполняющих обязанности министра сельского хозяйства и министра транспорта соответственно, — их предлагается назначить заместителями председателя правительства.

Кроме того, Володин подчеркнул, что в правительство предложены четыре губернатора, которые хорошо известны и имеют серьезный профессиональный путь, знания и опыт работы в регионах.

Также Володин назвал логичным предложение кандидатуры Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ. По его словам, у Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства, есть результаты в этой сфере.

Вячеслав Володин напомнил о предложении депутатов, чтобы первым заместителем главы Кабинета министров был вице-премьер, отвечающий за промышленность, оборонную сферу и технологии. Кандидат на пост председателя правительства Михаил Владимирович Мишустин обещал обсудить этот вопрос с президентом. Сегодня на должность первого заместителя председателя правительства внесена кандидатура Мантурова.

По словам председателя ГД, в условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут начать работу сразу, не раскачиваясь.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева