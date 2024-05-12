Рустам Минниханов оценил ход весенне-полевых работ в Чистопольском районе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Чистопольский район. Утром вместе с министром сельского хозяйства Маратом Зяббаровым он совершил облет полей, чтобы оценить ход весенне-полевых работ. На данный момент сев яровых закончен на площади более 30 тысяч гектаров.



На встрече с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений глава района Дмитрий Иванов доложил, что посевная идет в штатном режиме. Также были затронуты вопросы реализации республиканских программ на территории Чистопольского района.

Рустам Минниханов отдельно поинтересовался перспективами восстановления исторического центра. Глава района отметил, что с участием инвесторов ряд объектов восстанавливают, но требуется больше времени для приведения в порядок всего фонда.

Министр сельского хозяйства обратил внимание, что по итогам прошлого года в районе было значительно снижено поголовье скота. Тем не менее в этом году холдинг «Чистополье» запустил новые корпуса мегафермы, что должно позитивно сказаться на показателях.

Кроме того, Рустам Минниханов поинтересовался, какая работа ведется в районе для поддержки участников СВО и их семей. Он подчеркнул, что сегодня это важная задача для местных властей.

В разговоре с руководителями поселений и хозяйств раис отметил, что все республиканские программы, которые реализуются сегодня на селе, будут сохранены.

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Рената Валеева