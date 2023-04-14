Сегодня в Казани сильный ветер и до +7 градусов

В пятницу, 14 апреля, в Казани ожидается сильное похолодание. Днем температуры воздуха не превысят +5...+7 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Ожидается малооблачная погода без осадков. Порывы северо-восточного ветра могут усиливаться до 9—14 м/с, местами — до 17—22 м/с.

В целом по Татарстану ожидается от +3 до +8 градусов. В Набережных Челнах прогнозируется от +3 до +5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, из-за сильного ветра в Татарстане накануне объявили штормовое предупреждение. В целом по республике его порывы могут достигать 25—26 м/с.

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Татьяна Демина