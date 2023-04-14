Новости общества

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани сильный ветер и до +7 градусов

06:30, 14.04.2023
Сегодня в Казани сильный ветер и до +7 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 14 апреля, в Казани ожидается сильное похолодание. Днем температуры воздуха не превысят +5...+7 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Ожидается малооблачная погода без осадков. Порывы северо-восточного ветра могут усиливаться до 9—14 м/с, местами — до 17—22 м/с.

В целом по Татарстану ожидается от +3 до +8 градусов. В Набережных Челнах прогнозируется от +3 до +5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, из-за сильного ветра в Татарстане накануне объявили штормовое предупреждение. В целом по республике его порывы могут достигать 25—26 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также