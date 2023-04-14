Казгордума решила снизить налоговую ставку в отношении участков, занятых полями для гольфа

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Депутаты Казанской городской думы IV созыва на XXII сессии одобрили внесение изменений в решение «О земельном налоге». Согласно им, ставка налога в отношении участков, занятых полями для гольфа и сопутствующей инфраструктурой, площадь которых превышает 60 га, будет ниже — 0,39% от кадастровой стоимости земли.

На сегодняшний день в Казани в отношении участков, занятых спортивными объектами, ставка земельного налога составляет 1,3% от их кадастровой стоимости. Поля для гольфа, занимающие большую площадь, из-за этого несут значительную налоговую нагрузку, обратили внимание городские власти.

— Я хочу добавить, что все наши спортивные учреждения города под такой же ставкой, мы просто приравниваем. Это во-первых. Во-вторых, инвестиции «Басу» сегодня в этот достаточно депрессивный участок Кировского района уже составили свыше 3,5 миллиарда рублей. Это налоги будущие, ну и наша туристическая привлекательность. Мы уже не первый год с вами ратуем за то, чтобы Казань продолжала наращивать объемы туристов. Это целая отрасль. И кроме того, есть договоренность на сегодняшний день, она подтверждается инициаторами этого инвестпроекта, что там будет детская спортивная школа, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Льготная ставка в отношении земельных участков, занятых полями для гольфа, начнет действовать с 1 января 2023 года. Поступление налога, по оценкам властей, составит порядка 17—18 миллионов рублей.

Напомним, под Казанью есть 18-луночное гольф-поле чемпионского уровня, которое считается одним из самых крупных и современных в России. Его ввели в эксплуатацию в 2015 году. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина