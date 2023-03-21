Под Казанью при перевозке 1,4 кг мефедрона задержали приезжих из Питера

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Сегодня МВД Татарстана сообщило о перехвате двух наркокурьеров на стационарном посту полиции «Малиновка» под Казанью. При проверке документов поведение 29-летнего водителя из Санкт-Петербурга и его пассажира вызвало у силовиков подозрение и в ходе досмотра в авто обнаружили рюкзак с 11 свертками.



Эксперты установили — изъятое является синтетическим наркотиком «мефедрон» весом 1,4 кг.

Задержанные признались, что с декабря прошлого года занимаются перевозкой наркотических средств — вначале доставляли мелкие партии по Ленинградской области, в феврале забрали оптовую закладку, перефасовали в свертки и выдвинулись в Татарстан. По заданию оператора, в Казани и Набережных Челнах они должны были оборудовать тайники.

Дело расследуется в отделе полиции «Верхнеуслонский» по статье покушение на незаконный оборот наркотических средств.

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Ирина Плотникова