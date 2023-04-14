Депутаты Госсовета Татарстана провели выездное собрание на предприятиях АО «Эссен Продакшн АГ»

Депутатская группа «Татарстан — Новый век» Госсовета Татарстана провела выездное собрание на тему «Организация системной работы предприятия АО «Эссен Продакшн АГ». Они посетили три производственные площадки компании.

Первым городом стала Елабуга, где производятся продукты торговой марки «Махеевъ». Мощности предприятия позволяют производить 900 тонн майонеза в сутки. За 2022 год с производственных линий сошло 227 тысяч тонн продукции.

Затем депутаты посетили полимерный цех, расположенный в Елабуге. Заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по полипропиленовому производству Андрей Гудков рассказал гостям, что здесь производится полимерная упаковка для нужд предприятия: 120 млн пластиковых ведер под майонез, более 600 млн пластиковых колпачков для дой-паков, этикеточная двухкомпонентная пленка, товары для домашнего обихода и другая сопутствующая продукция.

Фото: tatarstan.ru

Экскурсия продолжилась на кондитерской фабрике «Эссен» в Набережных Челнах. На 17 линиях фабрики изготавливаются батончики, трубочки, шоколадные конфеты с разнообразными начинками, конфеты на основе полых вафель, сладкие снеки и другую сладкую продукцию. Объем производства в 2022 году составил 44 тысячи тонн, продукция экспортируется в 22 страны мира.

В завершение рабочего дня участники собрания подвели итоги и обменялись мнениями, а руководитель компании Леонид Барышев обрисовал свое видение перспектив, проблем, стратегии развития компании АО «Эссен Продакшн АГ» в условиях, когда нужно развивать импортозамещение ускоренными темпами.

В 2023 году АО «Эссен Продакшн АГ» исполняется 25 лет. За четверть века предприятие стало одним из крупнейших производителей продуктов питания в стране. Оборот за 2022 год составил 42,4 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 4,15 млрд рублей. В штате компании 2,2 тысячи сотрудников. Размер заработной платы на производстве в среднем начинается от 50 тысяч рублей.

В декабре прошлого года руководитель компании Леонид Барышев поделился итогами прошлого года для компании в эфире «Реальное время Live». Также он рассказал, как изменится география поставок продукции в 2023 году.

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Айрат Назипов