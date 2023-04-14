Весна в разгаре: в Татарстане вместе со снегом «растаяли» и дороги

Только за последние полгода в разделе «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» было зарегистрировано более 3,3 тысячи сообщений о плохом состоянии дорожного полотна, из них более половины — с периферии республики.

По традиции весной вместе со снегом «растаяли» и остатки дорог местного значения. Подчеркнем, что на их ремонт выделили 1,338 млрд рублей, из которых 16,3 млн должны уйти на ямочный ремонт.

— Балтасинский район, дорога между селами Пижмар и Атня, 6 км ада, — с таким комментарием разместил в соцсети фото Альберт Закиев.



Фото: скрин vk.com — «Народный контроль Татарстана»

Еще хуже ситуация обстоит, например, в деревне Нуртяк Атнинского района. Там в поселении дорога отсутствует в принципе. Так называемая «дорога» — это просто накатанное машинами по красной глине место, которое в дожди раскисает и больше напоминает собой болото или танковый полигон. По крайней мере кажется, что проехать по такому месиву может только танк или трактор.

Фото: скрин скрин vk.com — «Народный контроль Татарстана»

В исполкоме Атнинского муниципального района ответили, что «подъездная дорога к деревне Нуртяк (грунтовая дорога) а/д Каенсар — Нуртяк является региональной и находится на балансе ГКУ «Главтатдортранс».



— Атнинским муниципальным районом неоднократно направлялись обращения в адрес владельца автодороги и Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ с просьбой о включении данной автомобильной дороги в программу строительства автомобильных дорог… Работа в этом направлении продолжается, — добавили в исполкоме.



Подробнее о непростой дорожной ситуации в Татарстане, цене хороших дорог и невостребованных недорогих технологиях их строительства — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова