Минниханов посетил «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», сообщает его пресс-служба.

Предприятие занимается глубокой переработкой зерна. Агропромышленный комплекс является крупнейшим на территории всего бывшего СССР.

В организации продемонстрировали комплекс приемки, очистки, сушки и хранения зерна объемом 448 тысяч тонн. Кроме того, Минниханов посетил биотехнологический комплекс и заводы по производству высокотехнологичных комбикормов и премиксов для всех видов животных.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Накануне раис Татарстана прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. Он уже встретился с представителями татарских общественных объединений. В ходе встречи Минниханов поблагодарил соотечественников за вклад в сохранение родного языка и культуры.

Сегодня татарстанский лидер встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Он выразил надежду, что развитие сотрудничества Татарстана и Белоруссии также способствует укреплению российско-белорусских отношений.



Также Минниханов провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил о необходимости более активно укреплять и развивать кооперационные связи в экономике.

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Елизавета Пуншева