В России разработали концепцию подготовки к службе в армии

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Минпросвещения России совместно с Минобороны и обществом «Знание» создало концепцию подготовки к службе в армии. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом «Знание», с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком о спецоперации. Школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

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Айрат Назипов