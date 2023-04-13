В Казани локализовали пожар в помещении автосервиса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на улице Московской в помещении бокса автосервиса «Автолига» загорелась машина. Сообщение о возгорании поступило в 12.40, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Локализация была объявлена в 13.59. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На время тушения пожара участок Московской рядом с сервисом «КАН АВТО» перекрыт.

В конце декабря прошлого года в одном из домов на Дорожном переулке в Казани загорелся гаражный бокс. Площадь горения составила 70 квадратных метров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов