В Казани загорелся гаражный бокс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем в пятницу, 30 декабря, в Казани произошел пожар в одном из домов на Дорожном переулке. Как «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, горел гаражный бокс.

— В 14.15 поступило сообщение о пожаре в г. Казани, переулок Дорожный, д.7. По прибытии первых пожарных подразделений происходило горение сооружения (деревянный каркас, обшитый металлом), — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также доложили, что пострадавших нет. Площадь горения составила 70 кв. метров, уже в 15.12 пожар локализирован.

Отметим, что по состоянию на 22 декабря в Татарстане зарегистрировали 4 890 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 18%, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Сократилось и количество погибших на пожаре — жертвами в 2022-м стал 121 человек, что на 27% меньше, чем в прошлом году. Пострадали с начала текущего года 186 татарстанцев — на 7,92% меньше, чем в 2021-м.

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Илина Хакимова