«На пороховом заводе Казани никаких случаев не было»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным телеграм-канала SHOT, сегодня сотруднику порохового завода в Казани оторвало кисть руки во время испытания снаряда. Отмечается, что пострадал 56-летний стрелок-испытатель, который нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний, но тот неожиданно взорвался прямо у него в руках.

«Реальное время» связалось с руководством завода, однако там опровергли это заявление.

— На пороховом заводе никаких случаев не было, — прокомментировал «Реальному времени» гендиректор завода Александр Лифшиц.

Главный редактор корпоративного издания «Пороховик» Екатерина Белихина также опровергла информацию о взрыве, сообщив, что предприятие работает в штатном режиме. По ее словам, никаких инцидентов не было. Информацию в телеграм-каналах, по ее словам, видели, но не знают, откуда она взялась.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официальных комментариев по этому инциденту также не поступало.



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Айрат Назипов, Луиза Игнатьева