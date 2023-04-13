В Казани утвердили состав координационного совета по содействию в организации призыва граждан

В Казани утвердили состав координационного совета по содействию в организации призыва граждан на военную службу. Информация опубликована в постановлении исполкома.

Так, председателем координационного совета стал мэр Казани Ильсур Метшин. Руководитель исполкома города Рустам Гафаров назначен его первым заместителем, а глава аппарата исполкома Казани Булат Алеев — заместителем. Секретарем совета стал начальник мобилизационного отдела аппарата исполкома Альфред Ибраев.

Также членами совета стали 13 человек. Это главы районов и военкоматов города. Туда же вошли представители МВД, Минздрава и ГКУ «Центр занятости населения г.Казани».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Госдума на пленарном заседании 11 апреля приняла законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.

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Айрат Назипов