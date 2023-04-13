За 2022 год в Татарстане зафиксировали 1,2 тысячи возгораний сухой травы и мусора

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за 2022 год произошло 1 214 возгораний сухой травы и мусора, а с начала весны этого года — уже 393. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Максим Трущин.



По его словам, в прошлом году основной пик пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, пришелся на середину апреля — начало мая. Этой весной подразделения пожарной охраны более 60 раз в сутки выезжают на подобные происшествия.

— В текущем году на территории нашей республики уже произошло 393 пожара. Здесь, наверное, нет смысла сравнивать с прошлым годом. Здесь однозначно у нас идет рост по сравнению с прошлым годом. Но все мы прекрасно понимаем, что это связано с тем, что в этом году у нас очень ранняя весна. Если у нас в том году первые пожары, связанные с горением сухой травы, произошли как раз-таки 13 апреля, то в этом году у нас уже 30 марта был первый пожар, связанный с горением сухой травы и мусора, — рассказал Максим Трущин.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 17 апреля по 10 мая 2023 года действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (IV класс). Она ожидается с 13 по 20 апреля.



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Татьяна Демина