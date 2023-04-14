Госсовет Татарстана озеленит 1,3 тысячи квадратных метров в центре Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», аппарат Госсовета Татарстана потратит более 994 тысяч рублей на озеленение своей территории. Подрядчику предстоит высадить несколько тысяч цветов, а также уложить газоны, за которыми будет ухаживать вплоть до 30 октября этого года.

Согласно документам, работы будут производиться по двум адресам — площадь Свободы, д. 1 и ул. Жуковского, д. 24. Еще до их начала исполнитель должен разработать эскиз будущих клумб, а также подготовить почву. Далее ему необходимо вычесать имеющийся газон, вывезти мусор, а также уложить мраморную крошку.

Уже во второй декаде мая исполнитель контракта будет сажать цветы и укладывать рулонный газон. Для этого будут приобретены почти четыре тысячи вечноцветущих бегоний, из которых 1,9 тысячи будут белыми, 1 тысяча — красными и еще 1 тысяча — розовыми. Вместе с этим будет закуплено 587 упаковок рассады, а также гранулированные удобрения и инсектицид от клещей.

Общая площадь обслуживания составит 1,3 тысячи кв. метров. Стоит отметить, что для этих же нужд будет приобретен и мраморный щебень, который должен быть привезен из Коелгинского месторождения.

Уже осенью, в октябре, подрядчик вместе с вычесыванием газона и вывозом мусора займется подрезкой кустов и другой подготовкой растений к зимнему сезону.

Фото: pxhere.com

Напомним, в этом году в Казани появятся 1 408 новых деревьев. «Горводзеленхоз» в 2023 году высадит растения на общую сумму около 21,7 млн рублей.

Основную часть суммы — 20,7 млн рублей — потратят на покупку 1 277 растений, среди которых: липы, вязы, ель, тополь, туи, рябины и клены. Их должны будут привезти в питомник поселка Мирный.

На оставшуюся сумму — около 1 млн рублей — на улицу Хади Такташа должны будут доставить 115 кустов сирени и 16 остролистых кленов. Однако неизвестно, для какой именно территории предназначены растения.

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Максим Кокунин