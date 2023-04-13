В Казани появится улица, названная в честь Вячеслава Алемасова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Приволжском районе Казани появится новая улица. Ей присвоят имя академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук Татарстана, казанца Вячеслава Алемасова. Такое постановление есть в сборнике документов мэрии.

Улица появится недалеко от РКБ и ДРКБ.

Скриншот документа

Алемасов родился в Казани 11 июля 1923 года. Окончил Казанский авиационный институт в 1947 году. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1984, 1991), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1974) и заслуженный деятель науки и техники ТАССР (1970); награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2005). В 2000 году Алемасов был включен в состав 2 000 выдающихся ученых XX века.

В феврале исполком Казани присвоил названия формируемым улицам в строящемся коттеджном поселке «Алтан-2». Согласно решению казанских властей, в городе появятся две новые улицы — Тирякле и Кызыл Ромашка.

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