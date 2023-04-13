Пасхальный кулич обойдется казанцам в среднем в 360 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцы активно готовятся к пасхе и закупают все необходимое для подготовки к празднику. Они приобретают готовые смеси для куличей, кондитерскую посыпку, цукаты, глазурь для украшения пасхальной выпечки, красители и другие важные атрибуты для приготовления праздничных блюд, говорится в исследовании «Авито».

Аналитики выяснили, что главное лакомство на Пасху — кулич, казанцам обойдется в среднем в 360 рублей. Перед праздником продавцы стали в 3,7 раза чаще предлагать его покупателям. На выбор есть куличи с цукатами, ягодами, изюмом, а также с шоколадом и даже творогом. Есть и диетические варианты.

Наборы из десертов в виде яиц, тематических шоколадных конфет ручной работы стали заказывать в 8,4 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Предложение выросло в 9 раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исследование показало, что среди россиян вырос спрос и на атрибуты праздничного декора. Так, в этом году они заказывали в 4,2 раза больше корзин с тканевой обивкой, средняя цена которых составила 840 рублей. В столице Татарстана пасхальную корзину можно приобрести в среднем за 720 рублей.

Напомним, православные отметят Пасху в воскресенье, 16 апреля. В прошлом году ее праздновали 24 апреля.



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Антон Гаврилов