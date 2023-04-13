Исследование: сложности поиска нового места работы казанцы оценили на 7 баллов из 10

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов (архив)

В среднем по рынку труда в Казани соискатели оценивают сложности в плане поиска нового места работы на 7 из 10 баллов. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Легче всего работу в Казани найти соискателям в возрасте от 27 до 29 лет — они оценили сложности с трудоустройством в 5 баллов). Сложнее с этим у лиц предпенсионного возраста (57—59 лет), которые поставили 8,3 балла.

Молодые соискатели (18—20 лет), которые недавно вышли на рынок труда, сложности в плане поиска работы оценивают в среднем на 6 баллов. Больше волнения этот вопрос вызывает у девушек, а не у юношей — 6,1 и 5,8 баллов соответственно.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов (архив)

Аналитики обратили внимание, что в Казани девушки 24—26 лет чувствуют себя гораздо увереннее на рынке труда, чем мужчины в этой же возрастной категории. Они оценили сложность с трудоустройством в 5 и 6 баллов соответственно.



Согласно одному из исследований hh.ru, Татарстан занимает 8-е место в Приволжском федеральном округе по росту числа вакансий. В большей степени их количество увеличилось в сфере инсталляций и туризма (+61%), туризма и гостеприимства (+50%).

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Антон Гаврилов