Совет директоров ОАО «Каздорстрой» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Совет директоров ОАО «Каздорстрой» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2022-й год. Как выяснило «Реальное время», на обыкновенную и привилегированную акции казанское предприятие планирует выплатить по 10 рублей.

Также было рекомендовано определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год по акциям. Совет директоров предлагает назначить дату — 7 июня 2023 года.

ОАО «Каздорстрой» ведет свою историю с 1956 года, когда приказом Главдорстроя СССР было организовано строительное управление №11, впоследствии преобразованное в трест «Каздорстрой». В 1993 году трест стал акционерным обществом. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2021 году ОАО «Каздорстрой» не стал выплачивать дивиденды в размере 693 450 рублей. Причина была в том, что акционеры не обратились к эмитенту за выплатой дивидендов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов