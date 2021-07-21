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Промышленность

«Каздорстрой» не стал выплачивать дивиденды

10:34, 21.07.2021
«Каздорстрой» не стал выплачивать дивиденды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ОАО «Каздорстрой» не выплатило дивиденды в размере 693 450 рублей. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выплата дивидендов за 2020 год должна была завершиться до 20 июля. Причина: акционеры не обратились к эмитенту за выплатой дивидендов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В августе прошлого года ОАО «Каздорстрой» выиграло тендер на реконструкцию автодороги Казань — Шемордан на участке 16+200 км — 21–977 км в Пестречинском районе Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Промышленность Татарстан
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