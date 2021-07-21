«Каздорстрой» не стал выплачивать дивиденды

ОАО «Каздорстрой» не выплатило дивиденды в размере 693 450 рублей. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выплата дивидендов за 2020 год должна была завершиться до 20 июля. Причина: акционеры не обратились к эмитенту за выплатой дивидендов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В августе прошлого года ОАО «Каздорстрой» выиграло тендер на реконструкцию автодороги Казань — Шемордан на участке 16+200 км — 21–977 км в Пестречинском районе Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

