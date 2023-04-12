В Татарстане число платежей банковскими картами за год выросло на 11%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане число операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт по сравнению с 2021-м выросло на 11%. Жители республики совершили их 983,2 миллиона, сообщает пресс-служба отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

На 11% за год в регионе также выросло число электронных терминалов в организациях торговли и услуг. На начало 2023-го их насчитывалось около 106,3 тысячи.

— Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 95% по количеству и 48% по сумме. Таким образом, за 2022 год в Татарстане картами расплачивались в 20 раз чаще, чем снимали с них деньги, — управляющий отделением — Нацбанком по республике Волго-Вятского главного управления ЦБ России Марат Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя сумма безналичного платежа в Татарстане в прошлом году составила 714 рублей. В среднем жители республики снимали 15,6 тысячи рублей со своих банковских карт.

Напомним, по данным на первое полугодие 2022 года, в Татарстане насчитывалось 10,1 миллиона платежных карт. Это на 19% больше аналогичного периода предыдущего года.



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Татьяна Демина