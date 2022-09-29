Количество платежных карт в Татарстане превысило 10 миллионов

В Татарстане в первом полугодии 2022 года число платежных карт выросло до 10,1 млн, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.



За январь — июнь 2022 года в Татарстане совершили 461,1 миллиона операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Это на 10% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Много это или мало — в сравнении «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

Общая сумма безналичных платежей в республике выросла на 12%, до 331,3 миллиарда рублей. На безналичные платежи в общем объеме операций по банковским картам пришлось 95% — расплачивались ими в 19 раз чаще, чем снимали с них деньги.



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Маргарита Головатенко