В Татарстане 24 муниципалитета «ограниченно готовы» к пожароопасному сезону — среди них Казань

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казань и еще 23 муниципальных образования Татарстана «ограниченно готовы» к весенне-летнему пожароопасному сезону. Такую оценку им дали по результатам проверок, проведенных с 14 по 17 марта, говорится в докладе начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по республике Максима Трущина.



Помимо Казани в списке Азнакаевский, Аксубаевский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Арский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский и Зеленодольский районы Татарстана. «Ограниченно готовы» в пожароопасному сезону также Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Нурлатский, Пестречинский и Спасский района республики.

Некоторые населенные пункты перечисленных муниципалитетов плохо очищают от сухой травы и мусора, не соблюдают противопожарные расстояния от границ застройки до лесного участка и тому подобное. В 1 778 из них выявили недостаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 17 апреля по 10 мая 2023 года действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Также нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи в мангалах, жаровнях и других специальных несгораемых емкостях в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, на дачах и на территориях организаций отдыха детей и их оздоровления.



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Татьяна Демина