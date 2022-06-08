КАМАЗ выплатил доходы по облигациям на 50,1 миллиона рублей

ПАО «КАМАЗ» направило на выплаты по облигациям с регистрационным номером 4B02-07-55010-D-001P 50,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Общее количество бумаг, по которым был выплачен доход, составило три миллиона штук. За каждую держатель получил по 16 рублей 70 копеек.

6 июня предприятие отчиталось о выплатах по другому выпуску облигаций. Тогда эмитент направил держателям ценных бумаг 247,3 миллиона рублей. Размер выплаченных доходов на одну биржевую облигацию составил 49 рублей 46 копеек по пяти миллионам бумагам.

В этом году совет директоров предприятия рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 год. В прошлом году на эти цели выделили 381,9 миллиона рублей, за одну акцию выплачивали по 54 копейки.



Артем Гафаров