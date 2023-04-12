Двум татарстанским предприятиям хотят присвоить звание «Предприятие трудовой доблести»

АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» из Менделеевска и АО «Кукорский валяльно-войлочный комбинат» могут удостоиться почетного звания «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг.». Соответствующий указ раиса Татарстана Рустама Минниханова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

— За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны, присвоить республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.» акционерному обществу «Химический завод им.Л.Я.Карпова» и акционерному обществу «Кукморский валяльно-войлочный комбинат», — сказано в документе.

Антикоррупционная экспертиза должна завершиться не позднее 18 апреля.

Фото: из архивов Кукморского валяльно-войлочного комбината

В сентябре 2022 года звание «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.» присвоили казанскому заводу «Элекон». В годы Великой Отечественной войны на заводе развернулось производство военной продукции: радиаторов для танков и автомашин, тары для патронов, колец для ручных гранат, беспламенных горелок для обогрева моторов самолетов и танков, а также другие виды продукции.



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Айрат Назипов