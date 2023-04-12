Доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков снизилась до 25%

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Российский рынок грузовиков в первом квартале вырос на 20,9%. Лидерство сохраняет ПАО «КАМАЗ», но доля челнинского предприятия снизилась с 40% до 25%, сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с сокращением доли КАМАЗа растет влияние китайских марок. Так, 15,2% продаж приходится на Sitrak, который годом ранее не был представлен на рынке, еще 13,5% у Shacman, у FAW — 8,9%, Howo — 6,8%.

— В этом году за счет отсутствия на рынке европейских марок и их замещения китайскими добавилось влияние китайского нового года. В итоге большая часть отгрузок, которая происходила в январе—марте, — это сделки, закрытые еще в 2022 году. На фоне роста курса юаня техника, которая покупалась по более низкому курсу, расхватывается, — рассказал гендиректор «Автоспеццентр Котляковка» Илья Молчанов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Отмечается, что у российских марок доступность действительно хуже, что и ведет к сокращению доли. В КАМАЗе ранее говорили, что статистика продаж не отражает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории».

Напомним, КАМАЗ показал выручку по итогам 2022-го в 267 млрд рублей, что на 7% больше к прошлому и на 43% к позапрошлому году. Продажи тем не менее сократились на 2,7% к 2021 году — завод реализовал 43,4 тысячи грузовиков.

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Айрат Назипов