На пожаре в Альметьевском районе Татарстана погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Альметьевском районе Татарстана в селе Кама-Исмагилово накануне ночью произошел пожар. В ходе разбора завалов было обнаружено тело мужчины 1975 г.р., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

По прибытии первых пожарных происходило горение по всей площади одноэтажного бревенчатого дома размером 5х8 метров. К 00.30 пожар удалось локализовать на площади 40 кв. м, к 01.00 — ликвидировать открытое горение.

— Предварительная причина пожара — неосторожность при курении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Мензелинском районе Татарстана 6 апреля произошел смертельный пожар, в котором погиб мужчина. В селе Татарская Мушуга загорелся одноэтажный бревенчатый дом, площадь пожара составила 60 квадратных метров.



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Илина Хакимова