Премьер-министр Украины: для контрнаступления Киева нужно больше артиллерии и боеприпасов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что для контрнаступления Киев должен быть полностью уверен в своей готовности — а пока для этого ему нужна помощь. Такое заявление премьер сделал в интервью газете The Hill. Он также отметил, что Украина не чувствует давления Запада по срокам контрнаступления.
— Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому, — сказал Шмыгаль.
Газета также утверждает, что премьер-министр заявил о возможном начале контрнаступления Украины уже летом.
Шмыгаль также отметил, что для полной готовности Киеву понадобится дополнительная помощь — как минимум стране понадобится больше артиллерии, боеприпасов, ракет, танков и истребителей.
По данным The Hill, он прибыл в Вашингтон во вторник для проведения серии встреч, посвященных оказанию Украине международной помощи.
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев выразил мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление в период с мая по октябрь.
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