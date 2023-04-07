В Совфеде назвали сроки возможного наступления ВСУ

Фото: Минобороны России (архив)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление в период с мая по октябрь. Такое мнение выразил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

— Текущая выжидательная же позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в «некомфортных» для себя условиях при распутице. Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна, — написал он в своем telegram-канале.

Бондарев добавил, что Россия готова к любым вызовам со стороны противника. Он считает, что Украина не сможет принудить РФ к невыгодному для себя миру на условиях Киева.

Фото: Минобороны России (архив)

В начале недели американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают от Киева начала контрнаступления в ближайшие недели. О таких же сроках говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов