МВД России планирует проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

МВД России хотят наделить полномочиями проводить проверки в отношении лиц, которые после отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этого государства, говорится в проекте указа президента РФ.

— Настоящим порядком регулируется взаимодействие государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведение проверки МВД РФ и его территориальными органами, вынесение ими заключения о несоблюдении таким гражданином РФ указанной обязанности, — сказано документе.

Там также отмечается, что одним из оснований для проверки будут выявленные сотрудниками МВД факты нарушений, а также поступление информации о них от соответствующих государственных органов.

Срок проведения проверки не должен превышать трех месяцев. Проверку будет проводить тот территориальный орган МВД, который принял заявку на выход из гражданства Украины, сообщает ТАСС.



— В случае подтверждения выявленного факта несоблюдения обязанности МВД РФ или его территориальным органом, проводящим проверку, выносится мотивированное заключение о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, — отмечается в проекте указа.

Соответствующее заключение будет направляться самому гражданину и в ФСБ.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, по которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД.



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Илина Хакимова