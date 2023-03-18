Владимир Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД.



Устанавливается, что россияне, имеющие гражданство Украины, направившие в полномочный украинский орган обращение о выходе из гражданства и не получившие ответа, будут автоматически лишены гражданства со дня подачи заявления.

Со дня подачи заявления граждане должны будут воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, включая использование украинского паспорта и других документов, удостоверяющих гражданство. В случае нарушения этой нормы заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, заявитель будет считаться имеющим гражданство Украины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом соответствующего заявления в МВД России о выходе из него внесли в Госдуму в декабре 2022 года.



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Маргарита Головатенко