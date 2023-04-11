В Татарстане на региональных дорогах ямочный ремонт произведен на площади более 70 квадратных метров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ямочный ремонт на региональных дорогах Татарстана произведен на площади более 70 квадратных метров, на федеральных — более чем на 7 тысячах квадратных метров. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

— В муниципальных районах и в Казани ямочный ремонт проведен на площади 6,3 тыс. кв. метров, на местных дорогах — на 3,8 тыс. кв. метрах, — отметил он.

По его словам, в этом году благоприятные погодные условия для проведения такого ремонта наступили почти на месяц раньше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На время ямочного ремонта в Казани перекроют 35 улиц города. Работы будут проводиться с 31 марта по 15 мая. Дороги будут закрывать на улицах Вахитовского и Советского районов.

Ямочный ремонт в Казани стартовал 13 марта. Работы уже выполнены на мосту «Миллениум», третьей транспортной дамбе, Горьковском шоссе, пр. Ибрагимова, улицах Амирхана, Право-Булачной, Лево-Булачной, Чистопольской, Зорге и других.

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Елизавета Пуншева