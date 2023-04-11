«Это наша победа»: детский омбудсмен Татарстана прокомментировала закон о запрете продажи вейпов подросткам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала принятие Госдумой законопроекта об ужесточении правил оборота вейпов. Ее слова приводит RT.

— Эти устройства и жидкости к ним не проходят практически никакую проверку, в них может находиться все что угодно. Периодически появляются новости о том, что они взрываются, возгораются, — это помимо того вреда, которые они несут, содержат какую-то непонятную жидкость, — считает детский омбудсмен.

По ее словам, очень важно сделать все для того, чтобы «обезопасить детей, молодежь от этой пагубной привычки», которая, как отметила Ирина Волынец, к сожалению, многими воспринимается «как нечто безобидное».

Фото: duma.gov.ru

— Ужесточение правил в отношении вейпов — это наша очередная победа, — поделилась Волынец своими эмоциями.

Напомним, в сентябре прошлого года Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Ее инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России, куда она направляла запрос.

Госдума приняла в трех чтениях законопроект об ужесточении правил оборота вейпов в России 11 апреля. Документу осталось пройти через Совет Федерации и президента страны Владимира Путина.

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Айрат Назипов