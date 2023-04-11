Законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним принят в окончательном чтении

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов в России. Документу осталось пройти через Совет Федерации и президента страны Владимира Путина.

Законопроектом предлагается запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли», открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах, выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками.

— Уже сейчас мы с вами готовим поправки в Кодекс об административных правонарушениях, уголовное законодательство с тем, чтобы наказывать тех, кто будет нарушать нормы закона о запрете, — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Фото: duma.gov.ru

Он добавил, что изменения будут внесены в налоговое законодательство, которое сделает вейпы «недоступными».

Этот законопроект Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении сегодня же. Как отметил Вячеслав Володин, он защитит здоровье детей в России. Авторами инициативы стали руководители и представители всех фракций — более 400 депутатов.

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Айрат Назипов